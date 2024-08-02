Переговорщики из Египта и Катара остановили переговоры с Израилем по конфликту в секторе Газа после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостное агентство EFE.

Как сообщили изданию собеседники в органах безопасности Египта, новость о смерти Хании в результате взрыва в его резиденции вызвала «гнев среди лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами». Кроме того, участвующие в переговорном процессе, как заявляет источник, «испытали разочарование» и остановили все попытки подписать мирное соглашение.

Издание также подчеркивает, что теперь стороны переговорного процесса считают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не заинтересованным в прекращении конфликта, а также обвиняют его в «совершении преступлений и массовых убийств каждый раз, когда достигается прогресс на переговорах».

Убийство Хании: главу политбюро ХАМАС ликвидировали с помощью бомбы, а не ракет

Напомним, что 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Смерть произошла в результате взрыва — по одной из версий в резиденцию Хании попала ракета, однако позже издание New York Times сообщило, что взрыв произошел из-за заложенного взрывного устройства. Кто именно организовал убийство на данный момент неизвестно.