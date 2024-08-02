Власти США готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. Решение об их переброске было принято в свете нарастающей напряженности в регионе. RT на русском

По словам американского военного чиновника, силы США на Ближнем Востоке принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых им группировок. Lenta.ru

Отмечается, что пока неясно сколько американских боевых самолетов будут дополнительно переброшены на Ближний Восток, в Пентагоне идут последние согласования на этот счет. ТАСС