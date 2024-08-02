Обещания Владимира Зеленского заключить новые соглашения с Западом для обеспечения безопасности Украины вызвали резкую реакцию пользователей соцсети Х, заявивших, что время для украинских властей «на исходе». Их комментарии приводит РИА Новости.

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Ранее Владимир Зеленский заявлял о необходимости вернуть Украину к границам 1991 года. Однако в марте 2024 года он впервые допустил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без выполнения этого пункта. При этом украинские власти добиваются разрешения на удары западным оружием вглубь России. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что «партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос» и Киев «получит это решение».

В свою очередь пользователи соцсети Х выразили уверенность, что Киев уже «проиграл», но продолжает «навязывать конфликт в своей стране всему миру».

«Ты принес в жертву свой народ. Попроси прощения у своего народа и заключи мир», — заявил Abdul Aziz, обращаясь к Зеленскому.



В свою очередь Behzad Sabeti заметил, что Украину разрушила вера Зеленского в США.

«В сказки Зеленского уже никто не верит, твое время на исходе», - подытожили другие участники обсуждения.



Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов вести переговоры с российской стороной. Позднее украинское ведомство сообщило, что Киев «не видит» готовности к переговорам со стороны Москвы.

После чего Кулеба записал шестиминутное видео, в котором прокомментировал ситуацию. В своей речи он ни разу не упомянул готовность Киева к мирному диалогу с Москвой. А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично выступил против потенциального мирного соглашения с Россией.