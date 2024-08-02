Названа причина, по которой Билл и Хиллари Клинтон поддержали Харрис

Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари поддержали вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах от Демократической партии в надежде, что она назначит их дочь Челси послом в Великобритании. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

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По словам собеседников, Челси Клинтон «очень хочет быть послом в Великобритании». По этой причине ее родители «в первые пять минут» после сообщения президента Джо Байдена об отказе от попытки переизбрания поддержали Харрис. Близкий к семье источник подчеркнул, что таким образом семья заискивает перед вице-президентом. Он добавил, что Клинтоны «работают над этой идеей уже долгое время», а Челси также не отказалась бы от назначения послом США во Франции.

Другой источник, долгое время работающий в британском посольстве, отметил, что 44-летняя Клинтон пока слишком молода для такой должности. Кроме того, на этот пост обычно назначают крупных деятелей в сфере благотворительности.

Напомним, что 21 июля Байден заявил, что решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента Харрис в качестве своей замены. Такое решение американский лидер принял на фоне опасений по поводу его здоровья, провальных дебатов с основным конкурентом Дональдом Трампом, а также растущей критики. Билл и Хиллари Клинтон в тот же день поддержали нового кандидата.