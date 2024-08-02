Иран обратился с требованием к Боррелю по Израилю

И. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани во время общения по телефону с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что игнорирование ЕС действий ЦАХАЛ на Ближнем Востоке подталкивает Израиль к дальнейшим агрессивным шагам. RT на русском

Отмечается, что Багери выразил обеспокоенность «молчанием» европейских стран по поводу убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Исполняющий обязанности главы иранского МИД заявил Боррелю, что ЕС должен «предотвратить последующие преступления сионистского режима, оказав на него давление с целью выполнения им своих обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности». Lenta.ru

2 августа бывший глава аналитического отдела израильской военной разведки Йосси Купервассер заявил, что на данном этапе развития отношений между Ираном и Израилем готовность Тегерана к эскалации конфликта выше, чем раньше. Газета.Ru