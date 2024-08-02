Шольц освободил Красикова «ради Байдена»

Канцлер Германии Олаф Шольц дал согласие американскому лидеру Джо Байдену на освобождение осужденного в ФРГ российского офицера спецслужб Вадима Красикова со словами «ради вас». Об этом пишет британская газета Financial Times.

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Высокопоставленный американский чиновник пояснил изданию, что лидеры Германии и США обсуждали обмен в ходе телефонного разговора в январе этого года. При этом в Вашингтоне понимали, что сделка состоится только в том случае, если они «смогут убедить канцлера Германии освободить Вадима Красикова».

Согласно информации источника издания, в итоге Шольц дал свое согласие со словами - «ради вас я сделаю это».

После чего Джо Байден поручил советнику по национальной безопасности Джейку Салливану завершить сделку.

Накануне при посредничестве Турции был совершен обмен заключенными, которые находились в тюрьмах несколько стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. В ФСБ сообщили, что в Россию в результате обмена удалось вернуть восемь граждан. Семь из них находились в тюрьмах по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Также был обменян Вадим Красиков, осужденный в Германии на пожизненное заключение за убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

При этом Россия передала ряд граждан США, Великобритании и Германии, в том числе и осужденных за шпионаж журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана.