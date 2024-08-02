Разведка Ирана: США дали зеленый свет Израилю на убийство Хании

Представители США были осведомлены о планах Израиля по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и не мешали их осуществить. RT на русском

«США дали зеленый свет на недостойное убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, осуществленное сионистами-захватчиками (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)», - приводит текст заявления Хатиба агентство Mehr. Как отметил глава иранской разведки, убийство Хании «в очередной раз продемонстрировало жестокость сионистского режима». ТАСС

Ранее американский лидер Джо Байден выразил мнение, что убийство главы политбюро ХАМАС «не помогло» усилиям по работе над соглашением о перемирии в секторе Газа. Российская газета