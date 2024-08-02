Ким Чен Ын врезался в дерево в пострадавшем от наводнения регионе КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын зацепил головой ветку дерева, пока плыл на лодке по затопленному округу Уйджу на границе Северной Кореи с КНР, сообщает Metro. В городе Синыйджу около четырех тысяч домов оказались под водой после того, как из-за обильных осадков из берегов вышла река Амнок.

На кадрах видно, как Ким Чен Ына везут по затопленным сельхозугодьям на скоростном катере. Судно проплывает под рядом сосен, и ветви деревьев задевают голову северокорейского лидера. Лодка вскоре продолжила движение.

На границе с Китаем затоплено около 7,4 тысячи акров сельскохозяйственных угодий, многие общественные здания и дороги. Эвакуировано не менее пяти тысяч человек. В Китае в результате наводнения погибли по меньшей мере 30 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что одно из крупнейших за последние годы наводнений обрушилось на Филиппины. Его жертвами стали уже более 20 человек. Потоп затронул более миллиона жителей. В столичном регионе Филиппин и в четырех провинциях на севере страны было введено чрезвычайное положение. Аэропорты начали массово отменять рейсы.