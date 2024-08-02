Украина вышла из соглашения о правительственной связи с Россией

Украинское правительство прекратило действие соглашений с Россией и Белоруссией о сотрудничестве в области правительственной связи. Об этом в своем Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. RT на русском

«Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области правительственной связи <…> Прекращено действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области правительственной связи», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение действия для Украины ряда договоров в рамках СНГ не влияет на саму организацию, ущерб в таком случае наносится лишь интересам украинского народа. Газета.Ru