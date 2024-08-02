На Украине полиция нашла возможный схрон подозреваемого в убийстве Фарион

На Украине полиция нашла возможный схрон Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«[Дачный домик] расположен в лесной местности на окраине Львова. По данным следствия, там мог храниться пистолет и одежда, в которой было совершено преступление», — говорится в публикации.



Уточняется, что из здания сотрудники полиции изъяли пластиковую посуду, пачку из-под сигарет и окурки, матрас, подушки, покрывало, коробку из картона и свечи.

19 июля во Львове неизвестный выстрелил в Фарион из оружия без глушителя, после чего скрылся. Экс-парламентария доставили в больницу в критическом состоянии, где позднее она скончалась.

Спустя несколько дней в Днепре был задержан подозреваемый в убийстве Фарион. Им оказался 18-летний Вячеслав Зинченко.