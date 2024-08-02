Заместителя посла Турции вызвали в МИД Израиля

Турецкий флаг был приспущен над зданием посольства республики в Тель-Авиве в связи с гибелью главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В ответ израильский министр иностранных дел Исраэль Кац вызвал заместителя посла Турции в МИД, чтобы выразить ему протест.

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"Я распорядился вызвать заместителя посла Турции в Израиле для [выражения ему] строгого выговора после того, как турецкий флаг был приспущен над турецким посольством в Тель-Авиве на фоне убийства лидера террористической организации ХАМАС Исмаила Хании", - написал Кац в X (ранее Twitter).



По его словам, Израиль "не потерпит выражений причастности к трауру по такому убийце, как Исмаил Хания".

"Если представители посольства хотят скорбеть, пусть едут в Турцию и скорбят вместе со своим хозяином [президентом Турции Тайипом] Эрдоганом, который поддерживает террористическую организацию ХАМАС и одобряет ее убийства и зверства", - добавил Кац.



Отношения Израиля и Турции резко ухудшились после обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося в октябре 2023 года. Стороны неоднократно обменивались резкими высказываниями и взаимными обвинениями. В конце октября 2023 года МИД Израиля объявил об отзыве дипломатов из Анкары "в целях переоценки израильско-турецких отношений". Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.