Лукашенко рассказал, о чем он просит Бога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что просит у Бога, чтобы и дальше со здоровьем все было хорошо. Об этом сообщает БелТА.

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По словам белорусского лидера, «беглые» оппозиционные деятели сейчас готовятся к президентским выборам в Белоруссии и стремятся показать, что Лукашенко «обворовал всех».

«Я просто об этом говорю: пожалуйста, заберите! Заберите мои деньги. Говорят, в Эмиратах — поезжайте, заберите. Сейчас деньги спрятать невозможно», — сказал Лукашенко.



Он добавил, что некоторые люди привыкли рассуждать, что если человек во власти, то он обязательно будет воровать. Он призвал утверждающих подобное спикеров доказать факты воровства.

«Вторую тему взяли: раз "вор" не проходит, значит, здоровье... Меня "хоронят" уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал Лукашенко.



Напомним, что новые выборы президента Белоруссии должны пройти в 2025 году. Точную дату определит Палата представителей Национального собрания, однако состояться голосование должно не позднее 20 июля 2025 года.