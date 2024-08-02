Названа дата приезда Борреля в Киргизию

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 августа прибудет в Бишкек, где встретиться с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, а также главами МЧС и МВД республики. Об этом сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прибудет 2 августа в Кыргызстан", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, в Бишкеке запланированы встречи Борреля с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, руководителем МЧС Бообеком Ажикеевым.

"Также высокого представителя Европейского союза примет президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - отмечается в сообщении.



До приезда в Киргизию Боррель находился с визитом в Казахстане.