Харрис случайно назвала себя президентом США

Вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, назвав себя главой государства во время произнесения речи на похоронах конгрессвумен Шейлы Джексон Ли. Об этом пишет РИА Новости.

В поминальной речи, с которой Харрис выступила на похоронах, она напомнила, что Шейла Джексон Ли была инициатором законопроекта о признании государственным праздником дня освобождения рабов в США (19 июня).

«Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом... будучи вице-президентом, для меня было честью, вместе с нашим президентом Джо Байденом, стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект», - заявила Харрис.



При этом участники церемонии встретили ее оговорку, которую политик поспешила исправить, аплодисментами.

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Напомним, что 5 ноября в США пройдут выборы президента. Главными претендентами на победу считаются кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис. Она стала основным претендентом на высший пост от демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден 21 июля отказался от участия в предвыборной гонке. При этом он признался, что считает себя заслужившим второй срок, но хочет уступить место «молодым голосам».