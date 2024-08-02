Обзор ИноСМИ: «удручающая новость для Зеленского» и угроза энергобезопасности Запада

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Война на Ближнем Востоке поставит под угрозу энергобезопасность Запада

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху атаками на оплот «Хезболлы» в Бейруте и убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании усиливает давление на Ливан и Иран, пытаясь полностью сломить внутреннее и внешнее давление из-за войны Газе и переключить внимание на весь регион в целом. Однако полномасштабная война на Ближнем Востоке не выгодна как ключевым региональным игрокам, так и Западу, пишет турецкое издание Evrensel.

При этом, по мнению журналистов, вероятность полномасштабных военных действий сильно тормозит их потенциальное влияние на энергетическую безопасность Запада. «Можно сказать, что западный мир, переживший энергетический кризис после российско-украинского конфликта, не желает непредсказуемой войны на Ближнем Востоке, откуда он получает нефть и природный газ», - говорится в статье.

Россия и Запад совершили беспрецедентный обмен заключенными

Россия и страны Запада совершили при посредничестве Турции самый масштабный обмен заключенными со времен «холодной войны». Всего в обмене участвовали 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. Об этом пишет швейцарская газета «Le Temps».

Возвращение в рамках обмена американских граждан, в том числе осужденных в России за шпионаж журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца Пола Уилана, стало политической удачей для президента США Джо Байдена.

«81-летний президент таким образом вставил палки в колеса своему давнему сопернику республиканцу Дональду Трампу», - констатировали журналисты.



США сделали ставку на Румынию

Имеющая выход к Черному морю Румыния на фоне украинского и ближневосточного конфликтов, а также нестабильных отношений НАТО с Турцией, стала «незаменимым союзником» для США в регионе. Об этом пишет американское издание The Hill.

Страна «разделяет точку зрения США на Россию», а ее географическое положение позволяет с баз НАТО вести наблюдение и собирать разведывательную информацию, что делает Бухарест важным партнером Вашингтона. Также выгодно отличает Румынию и то, что в стране нет однопартийного правления. Однако издание напоминает, что ситуация может резко обостриться в случае проблем в соседней Молдавии.

«Если Молдавию свяжут с подконтрольными России украинскими территориями, а Россия установит над ней свою власть, на юг может хлынуть огромный поток беженцев, и 450-километровая граница с Румынией станет очагом напряженности», - отмечается в статье.



Истребители F-16 на Украине рискуют повторить судьбу западных танков

Поставки американских истребителей F-16 вряд ли смогут изменить ход военных действий на Украине, так как машины переданы Киеву «слишком поздно» и есть серьезный риск, что они повторят судьбу немецких танков Leopard и американских Abrams, которые «просто отстают от хода войны». К такому мнению пришел обозреватель немецкого издания Frankfurter Rundschau.

По мнению аналитиков и экспертов, которое приводит издание, условия на поле боя изменились и сейчас переданных самолетов будет недостаточно. Также возникли проблемы с нужным количеством обученных пилотов, нет подготовленных ангаров, а область применения искусственно ограничена, так как F-16 не смогут приближаться к границе с Россией. Таким образом, самолеты, на которые возлагал надежды Киев, в лучшем случае послужат «психологической и моральной поддержке» украинцев, что «в целом, удручающая новость для Зеленского», констатирует издание.

«Станут ли бои боксеров-мужчин с женщинами красной линией?»

Решение Международного олимпийского комитета, разрешившего двум боксерам, являющимся биологическими мужчинами, драться в женских категориях на Олимпиаде в Париже, поставило на повестку дня вопрос о небинарности и допустимости отсутствия границ между полами. Внимание на это обратила в своей статье обозреватель британского издания UnHerd Виктория Смит.

По ее словам, научные вопросы о том, существует ли только два пола или их больше, и есть ли границы между полами, приобретают совершенно иную окраску, когда на соревнованиях по боксу тебе «проломит голову кто-то с силой удара в 2,6 раза большей, чем у тебя».