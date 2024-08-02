Осужденная в России баскетболистка Грайнер прокомментировала обмен заключенными

Осужденная в России по обвинению в контрабанде наркотических средств американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую обменяли на Виктора Бута в 2022 году, назвала огромной победой обмен заключенными с Россией. Об этом заявил журналист The Washington Post Бен Голливер на странице в X. Lenta.ru

«Отличный день. Это отличный день … Я безумно рада за семьи. Любой день, когда американцы возвращаются домой, — это победа», — написала Грайнер. Ura.Ru

1 августа Россия и Запад провели обмен заключенными в аэропорту столицы Турции. Для процедуры обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным турецкой разведки, всего в обмене приняли участие 26 человек. News.ru