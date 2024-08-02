Оппозиция Молдавии выдвинула своего кандидата в президенты

Оппозиционный в Молдавии блок «Победа» выдвинул в качестве кандидата в президенты одного из лидеров партии «Возрождение», депутата Василия Болю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кандидатуру Боли предложил лидер «Победы» Илан Шор.

«Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Болю в кандидаты на президентские выборы», — сказано в сообщении.



Ранее Шор заявил, что оппозиция вполне способна победить на выборах президента Молдавии, которые пройдут 20 октября 2024 года. Он отметил, что страна сейчас захвачена проевропейцами, которые установили «тотальный режим». Молдавские власти ведут борьбу против своего народа и нарушают конституционные права граждан, добавил политик.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон при этом считает, что нынешнее правительство может отменить октябрьские выборы и узурпировать власть в стране.