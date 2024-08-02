Украина даже при условии поставок в распоряжение ВСУ западного оружия не сможет вернуть утраченные территории. Об этом пишет американское издание The American Conservative. Газета.Ru

«Вероятность того, что гораздо меньшая (как по объему производства, так и по численности населения) Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой», — оценил обозреватель Иван Эланд возможность Киева вернуть потерянные земли. Журналист считает, что Украине стоит ожидать изменений во внешней политике США, так как ни кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, ни ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп не будут уделять украинскому кризису столько внимания, как это делает действующий американский лидер Джо Байден. Lenta.ru

Ранее в статье для Responsible Statecraft директор программы «Евразия» Института Куинси Анатоль Ливен отметил, что у США нет плана, который помог бы Киеву добиться победы. News.ru