Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между РФ и Западом

Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена, хотя сейчас пытается «набивать» на этом свой авторитет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

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По его словам, обмен заключенными организовывался исключительно по линии спецслужб. Минск в этом процессе оказывал посильное содействие.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Россию в результате обмена удалось вернуть восемь граждан. Семь из них находились в тюрьмах по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами: это Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев и Владислав Клюшин. Восьмым стал отбывавший пожизненное наказание в ФРГ Вадим Красиков — его обвиняли в убийстве.

Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США

Россия передала западным странам ряд граждан США, Великобритании и Германии, а также прозападных активистов из числа российских граждан.