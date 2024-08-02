Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между РФ и Западом

Лукашенко заявил о попытке Байдена «набивать» себе авторитет
Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена, хотя сейчас пытается «набивать» на этом свой авторитет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его словам, обмен заключенными организовывался исключительно по линии спецслужб. Минск в этом процессе оказывал посильное содействие.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Россию в результате обмена удалось вернуть восемь граждан. Семь из них находились в тюрьмах по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами: это Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев и Владислав Клюшин. Восьмым стал отбывавший пожизненное наказание в ФРГ Вадим Красиков — его обвиняли в убийстве.
Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США
Россия передала западным странам ряд граждан США, Великобритании и Германии, а также прозападных активистов из числа российских граждан.