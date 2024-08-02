Трамп потребовал от Байдена больше подробностей по обмену заключенными с РФ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп потребовал от администрации действующего американского лидера Джо Байдена предоставить больше информации о том, как проходил обмен заключенными между Россией и США, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social. По словам политика, переговорщики всегда ставят Вашингтон в неловкое положение.

Когда они собираются обнародовать детали обмена пленными с Россией? Сколько человек мы получили против них? Заплатили ли мы деньги за это? <...> Мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, особенно в обмене заложниками, — написал он.



Ранее сообщалось, что оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выданный российской стороной США в рамках обмена заключенными, поговорил с семьей, соответствующие кадры из Овального кабинета опубликовала администрация американского лидера Джо Байдена. По его словам, политик был уверен, что умрет в тюрьме.

До этого стало известно, что американский журналист Эван Гершкович перед своим освобождением из российской тюрьмы, где провел почти полтора года, попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что Гершкович упомянул об этом, заполняя прошение о помиловании, которое было адресовано российскому лидеру.