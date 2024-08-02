Украина даже при условии поставок в распоряжение ВСУ западного оружия не сможет вернуть утраченные территории. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

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«Вероятность того, что гораздо меньшая… Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой», - говорится в сообщении издания.



До этого бойцы ВСУ заявили, что Киеву необходимо договориться с Москвой, потому что потери украинских частей достаточно высоки.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал необходимость скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.