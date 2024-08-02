В Берлине нашли способ разместить ракеты США в Германии в обход бундестага

В принятии решения о размещении ракет США на территории Германии не должен участвовать бундестаг, сообщило издание DPA, со ссылкой на экспертов научных служб бундестага. По их словам, запланированное на 2026 год развертывание ракет «должно происходить в рамках системы альянса НАТО». News.ru

Таким образом, правовой основой, на которой правительство ФРГ могло бы дать согласие без дальнейшего привлечения органа законодательной власти, были бы Договор НАТО и соглашение о размещении, которые регулируют правовой статус иностранных вооруженных сил в Германии. ТАСС

В Германии ответили на предупреждение Путина

Ряд политиков, включая представителей Социал-демократической партии Германии, в которой состоит глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, ранее раскритиковал правительство за планы разместить ракеты США в стране. Lenta.ru