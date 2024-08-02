Еврокомиссия сформировала специальную рабочую группу, чтобы подготовиться к возможному возвращению бывшего президента США Дональда Трампа на высший государственный пост. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Российская газета

Как указывает издание, этот шаг вызван обеспокоенностью Брюсселя тем, что республиканец в случае избрания президентом «может ввести болезненные пошлины на импорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку Киева и вынудить Украину согласиться [завершить конфликт] на условиях России». В ЕС также встревожены способностью Трампа воплотить в жизнь свои угрозы вывести США из состава НАТО или изменить положения ее устава о коллективной обороне «для стран, которые, на его взгляд, слишком мало тратят на военные нужды». ТАСС

Ранее сообщалось, что штаб Дональда Трампа за месяц собрал более $138 млн на предвыборную кампанию. runews24.ru