Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

Белый дом опубликовал кадры разговора президента США Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой* и другими участниками процесса (признан в России иноагентом). Соответствующее видео опубликовано в официальном аккаунте американского лидера в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Я был уверен, что буду в тюрьме до конца своих дней. Я не верю в то, что происходит (...) Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Вроде бы, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — отметил помилованный.



Также на видеозаписи показаны родственники журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана и Алсу Курмашевой (признана иноагентом), которые находились в Овальном кабинете Белого дома и разговаривали с освобожденными по телефону.

Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.