Ермак ответил на обвинения Запада в узурпации власти

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, чье растущее влияние беспокоит западные страны, заявил, что не участвует в "каждом процессе" на Украине, а лишь "координирует" их. Слова Ермака приводит агентство Bloomberg.

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"Я не участвую в каждом процессе, я только координирую", - отметил он.



При этом, как отмечает агентство, Зеленский заявил, что Ермак выполняет те задачи, которые дает ему он как глава государства.

До этого сообщалось, что западные союзники Украины обеспокоены слишком большим влиянием Ермака. На Западе полагают, что он сосредоточил в своих руках чрезмерную власть.

Союзники Украины обеспокоены чрезмерной властью Ермака

Отмечалось что глава офиса Зеленского имеет право голоса "во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования".