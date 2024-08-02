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В Японии заговорили об улучшении отношений с Россией

Рыбаки в Японии считают, что политика правительства вредит отношениям страны с Россией, заявил в беседе с РИА Новости депутат японского парламента Мунэо Судзуки.

В Японии призвали к улучшению отношений с Россией
© globallookpress.com

Парламентарий только вернулся из России, куда отправился, чтобы помочь рыбакам на Хоккайдо, потерявшим возможность вылова морской капусты вокруг маяка на острове Сигнальный.

«Рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», — подчеркнул Мунэо Судзуки.

В середине июля Токио запросил информацию в связи с «отключением света» на маяке на острове Сигнальном. Япония попросила российскую сторону возобновить его стабильную работу, чтобы обеспечить безопасное движение судов и дать японскими рыбаками возможность добывать морскую капусту. Россия для обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов решила с 15 июля приостановить японский промысел в этом регионе до завершения ремонтных работ.

В мире
Мунэо Судзуки