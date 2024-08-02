В Японии призвали к улучшению отношений с Россией

Рыбаки в Японии считают, что политика правительства вредит отношениям страны с Россией, заявил в беседе с РИА Новости депутат японского парламента Мунэо Судзуки.

Парламентарий только вернулся из России, куда отправился, чтобы помочь рыбакам на Хоккайдо, потерявшим возможность вылова морской капусты вокруг маяка на острове Сигнальный.

«Рыбаки хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние. Многие рыбаки считают, что односторонне проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», — подчеркнул Мунэо Судзуки.



В середине июля Токио запросил информацию в связи с «отключением света» на маяке на острове Сигнальном. Япония попросила российскую сторону возобновить его стабильную работу, чтобы обеспечить безопасное движение судов и дать японскими рыбаками возможность добывать морскую капусту. Россия для обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов решила с 15 июля приостановить японский промысел в этом регионе до завершения ремонтных работ.