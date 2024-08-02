Власти Германии долгое время отказывались включать россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными, но немецкий канцлер Олаф Шольц согласился сделать это ради президента США Джо Байдена, сообщает Financial Times.

Как напоминает газета, Шольц и Байден обсуждали этот момент по телефону. Во время поездки Шольца в Вашингтон немецкий канцлер окончательно согласился включить Красикова в сделку с Россией.

«Я сделаю это ради вас», — приводит издание слова Шольца, адресованные Байдену.



Журналисты утверждают, что после этого президент США повернулся к своему советнику по нацбезопасности Джейку Салливану и сказал: «Выполняйте». По информации американского портала Politico, немецкие власти поддались на убеждения США в результате «длительного давления».

«Должен быть на свободе, чтобы террористы боялись»: кто такой Красиков

Сам Шольц назвал непростым решение об освобождении россиянина. Гражданин, известный как Вадим Красиков, обвинялся в Германии в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Обмен 26 заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами состоялся в аэропорту Анкары 1 августа. Президент Владимир Путин встретил вернувшихся около трапа самолёта.

В 2019 году Владимир Путин во время пресс-конференции отмечал, что выдача террориста Хангошвили, убитого в Берлине, обсуждалась на уровне спецслужб неоднократно, но официального запроса через прокуратуру не было, так как компетентные органы с российской стороны посчитали это бессмысленным, потому что получали, по сути, отрицательный ответ.

Тогда президент России сказал, что Хангошвили — «это абсолютно кровавый убийца», который «только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек» и участвовал в организации взрывов в московском метро. Путин добавил, что такие люди, как Хангошвили, «террористы и убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам».