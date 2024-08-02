Президент Украины Владимир Зеленский виноват в воровстве на строительстве киевской больницы «Охматдет», военном кладбище в Киевской области и ряде других объектов, а также в коррупции в армии. Украинского лидера в хищении средств обвинил в Telegram народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

© EPA/TACC

«Кто ворует на "Охматдете"? Не какой-нибудь мелкий чиновник, а Зеленский. Кто ворует в армии? Не какой-нибудь министр, а Зеленский. Кто ворует на кладбище? Не какие-нибудь махинаторы, а Зеленский», — заявил нардеп.



Он пояснил, что президент Украины сконцентрировал в своих руках всю полноту власти и должен нести ответственность за хищение средств.

В Европарламенте обвинили Зеленского в разрушении Украины

Ранее Гончаренко призвал отправить в отставку командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. По его словам, к уголовной ответственности необходимо привлечь экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.