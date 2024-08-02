Камала Харрис оконфузилась во время обмена заключенными между РФ и США

Вице-президент США Камала Харрис прокомментировала обмен заключенными между Россией и Западом, запутав своими словами. Об этом сообщает Ruptly.

Харрис давала комментарий в аэропорту. Рядом с ней стоял действующий президент США Джо Байден.

«Это просто необычайное понимание важности наличия президента, который осознает силу дипломатии. И понимает силу, что другие понимают значение дипломатии и понимают значение укрепления этой линии», — заявила Харрис.



Сам Байден, судя по выражению лица, также не понял, что сказала вице-президент.

Опубликованы подробности переговоров РФ и Запада по обмену заключенными

Ранее в ФСБ сообщили, что на родину в результате обмена удалось вернуть восемь человек, который находились в заключении в странах НАТО. Это Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев и Владислав Клюшин. Кроме того, среди них есть и отбывавший пожизненное наказание в ФРГ Вадим Красиков.