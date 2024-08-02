Американский журналист Эван Гершкович перед своим освобождением из российской тюрьмы, где провел почти полтора года, попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным, пишет издание The Wall Street Journal, в котором тот работает корреспондентом.

Отмечается, что Гершкович упомянул об этом, заполняя прошение о помиловании, которое было адресовано российскому лидеру.

«В последней строчке он выдвинул собственное предложение: согласится ли Путин дать интервью после освобождения журналиста?» — рассказали коллеги Гершковича.



Американский журналист был в числе тех, кого Россия обменяла на своих граждан 1 августа в аэропорту столицы Турции. По данным турецкой разведки, всего в обмене приняли участие 26 человек, содержавшихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

Опубликованы подробности переговоров РФ и Запада по обмену заключенными

В Кремле пояснили, что Владимир Путин своим указом помиловал всех 13 заключенных, которых отправили на обмен со странами Запада. Среди помилованных граждан США значатся Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан. Кроме того, в перечень попали оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также бывшие соратники Алексея Навального.