В Турции заблокировали Instagram*

На территории Турции заблокировали доступ к Instagram*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет по информационным технологиям и связи страны.

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Блокировка началась утром в пятницу, 2 августа. Сейчас соцсеть недоступна как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Совет не пояснил причину своего решения и длительность ограничения доступа к ресурсу.

31 июля глава Управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун осудил Instagram* за то, что он «активно препятствует» пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он назвал действия соцсети проявлением цензуры. Алтун пообещал защищать свободу выражения мнения, предприняв действия против платформ, доказавших свое служение «глобальной эксплуататорской системе несправедливости».

Напомним, что Хания погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране. ХАМАС возложили ответственность за смерть лидера на Израиль и США, пообещав ответить на это.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская