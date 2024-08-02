Союзники Украины обеспокоены чрезмерной властью Ермака

Западные союзники Украины обеспокоены слишком большим влиянием главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, на Западе полагают, что он сосредоточил в своих руках чрезмерную власть. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака", - говорится в сообщении издания.



Отмечается, что глава офиса Зеленского имеет право голоса "во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования". При этом, как пишет Bloomberg, сам Зеленский возмутился критикой, что "восхождение Ермака" сосредоточило власть "в слишком немногих руках", заявив, что пристальное внимание к его руководителю аппарата слишком хорошо вписывается "в возглавляемую Кремлем кампанию по дезинформации".

Как сообщили источники агентства, возвышение Ермака сопровождалось падением многих других людей, близких к верхушке. Среди них были спикер парламента, глава центрального банка и его предшественник на посту главы администрации главы государства.



До этого Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.