Опубликованы подробности переговоров РФ и Запада по обмену заключенными

Канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок россиянина Вадима Красикова, препятствуя сделке. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета Politico.

По информации газеты, переговоры шли в течение года. Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан и сам глава государства Джо Байден "разработали план по возвращению из России еще нескольких американских заключенных" после освобождения баскетболистки Бритни Грайнер, отмечает Politico.

В январе 2023 года Россия, как утверждается, отклонила первоначальное предложение, и тогда Салливан разработал стратегию, которая могла бы привлечь различные страны Европы, в первую очередь Германию.

"Самое большое препятствие для Вашингтона: добиться согласия канцлера Германии Олафа Шольца на освобождение Красикова. По словам другого американского чиновника, его правительство поначалу не восприняло эту идею", - говорится в сообщении издания.



Отмечается, что "после продолжительного давления немцы уступили" и согласились включить Красикова в списки обмена заключенными.

В Германии заявили о разочаровании из-за обмена Красикова

Соглашение об обмене, пишет издание, было подписано в середине июля. До этого Шольц заявлял, что решение об освобождении россиянина Вадима Соколова (Красикова) было нелегким для Берлина.

Красиков — офицер российских спецслужб, приговоренный в 2021 году в Германии к пожизненному заключению. В июле 2022 года российская сторона попросила включить его в список для обмена, но Берлин не согласился.