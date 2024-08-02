Блинкен призвал передать Гонсалесу полномочия президента Венесуэлы

США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на выборах президента Венесуэлы и призвали к «мирному переходу власти» в стране.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса Уррутию с успешной предвыборной кампанией. Сейчас венесуэльским партиям пора начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа, — говорится в сообщении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.



Также госсекретарь отметил, что при подсчете первых результатов на президентских выборах были допущены «серьезные ошибки», а Национальный избирательный совет (CNE) объявил действующего президента страны Николаса Мадуро победителем, не приведя никаких доказательств.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Мадуро сообщил о его победе, однако призвал дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE и поблагодарил граждан за голосование.

В свою очередь министерство иностранных дел Венесуэлы анонсировало отзыв своих дипломатов из стран, не признавших итоги президентских выборов и переизбрание Николаса Мадуро.