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Байден заявил, что убийство Хании "не помогло" работе над прекращением огня в Газе

Убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало достижению перемирия в секторе Газа. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном после встречи американцев, освобожденных в результате обмена заключенными между Россией и США.

Байден прокомментировал ликвидацию главы политбюро ХАМАС
© РИА Новости / Стрингер

Его спросили, как убийство Хании повлияло на переговоры о прекращении огня.

Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

"Не помогло", - ответил американский лидер.

Он также сообщил, что 1 августа у него состоялся "очень прямой" разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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