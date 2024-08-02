Премьер Финляндии заявил о невозможности открыть КПП на границе с РФ

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо утверждает, что нет никакой возможности открыть пропускные пункты на границе с Россией.

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"На данный момент я по-прежнему считаю, что нет никакой возможности открыть пограничные пункты", - сказал Орпо в интервью газете Iltalehti.



Финляндия готова открыть границы с Россией при изменении ситуации в безопасности

Глава кабмина отметил, что возможное открытие КПП также потребует четкого сигнала из России.

"Нам нужны гарантии того, что Россия готова сотрудничать по первой модели, где обе страны гарантируют, что на пограничные пункты приезжают только люди с действительными проездными документами. Если это (открытие КПП - прим. ТАСС) приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в конце года, когда на мгновение открыли пограничный переход, то этого нельзя допустить", - сказал Орпо.

"Я сейчас очень осторожно отношусь к открытию пограничных пунктов", - добавил финский премьер.



Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.