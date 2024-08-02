Пока вы спали: поддержка Байденом Израиля и новый минный дрон «Пиранья-13»

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ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

В Госдуму внесут проект закона, которым предлагается обязать родителей содержать своих детей в возрасте до 23 лет во время их обучения в образовательных организациях, сообщает РИА Новости.

Речь идет о тех студентах, которые обучаются по очной форме. Отмечается, что если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом. Сумма должна будет выплачиваться ежемесячно.

В случае отсутствия возможности получения содержания от своих родителей такие лица смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

Байден обсудил с Нетаньяху "военные развертывания" для поддержки Израиля

Лидер США Джо Байден в телефонном разговоре обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху возможности развертывания американских войск для поддержки Израиля, сообщает РИА Новости.

Президент обсудил усилия по поддержке защиты, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США.

Также Байден в разговоре с Нетаньяху подтвердил готовность Вашингтона помогать Израилю защищаться от Ирана, палестинского движения ХАМАС, шиитского движения «Хезболлах» и правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов).

Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере

Вашингтон с упорством пытается учить Россию и Китай «правильному поведению» в ядерной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

«Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере», — заявил он.



Дипломат отметил, что со стороны Вашингтона поступают угрозы наступления нового «ядерного века», в котором США не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала.

Разработчик рассказал о новом минном дроне "Пиранья-13"

Конструкторское бюро «Пиранья» разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, сообщает РИА Новости.

Он может отрезать пути снабжения противника. За сутки с помощью дрона можно отрезать все пути снабжения в радиусе 10 километров.

Беспилотник «Пиранья-13» способен нести полезную нагрузку до 15 килограммов.

ВСУ атаковали дронами гражданских во время эвакуации в ДНР

Военные Украины атаковали дронами-камикадзе гражданских, которые эвакуировались из Раздоловки в ДНР на подконтрольную ВС РФ территорию, сообщает РИА Новости со ссылкой на людей, которым удалось сбежать.

По их словам, украинские военные видели, что атакуют именно гражданских. Причиной намеренных атак называется то, что люди решили эвакуироваться именно на подконтрольную России территорию.