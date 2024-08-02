Освобожденные по обмену американцы прилетели в США

Освобожденные в рамках обмена заключенными американцы вернулись на родину. Самолет сел на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

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На борту - трое граждан США: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан и журналист Алсу Курбашева.

В Евросоюзе прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом

Их встречали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Президент США Джо Байден, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и вице-президент Камала Харрис. Фото: REUTERS

Также у трапа был замечен советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, первого августа в аэропорту Анкары (Турция) состоялся масштабный обмен заключенными. Россия передала Западу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

В то же время домой вернулись восемь граждан РФ, которые ранее находились в заключении в ряде стран НАТО.