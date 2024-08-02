Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

Иран обязательно отомстит Израилю за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, но постарается сделать так, чтобы ответ не привел к широкомасштабной войне. Об этом заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Вероятность войны между странами он оценил в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников сообщила о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на поражение Хании.

Иран заявил, что Израиль перешел красную черту и ответит за это

Политолог усомнился в том, что такой приказ был отдан, потому что Иран до сих пор не предпринял никаких ответных шагов.

«Иран ответит обязательно, потому что это их идея — нельзя не отвечать на вызов врага. Иран всегда реагировал. Напомним, как по американским базам в Ираке иранцы стреляли. Мы помним последние события, когда они стреляли по Израилю, они тоже тогда сказали, будем мстить, но сейчас, я думаю, это не делается, потому что нужный момент еще не настал. Иран в спешке ничего не делает, как израильтяне. Израиль-то ответственность на себя не берет, у Ирана конкретных доказательств нет», — высказался он.



По мнению Курбанова, Иран не собирается начинать широкомасштабную войну, так как знает, что на стороне противника окажется и Америка, и Великобритания, и Европа. Более того, этот конфликт может привести к третьей мировой, подчеркнул политолог.

Я думаю, Иран будет действовать решительно, больно будет бить, но ответа от Израиля не будет, потому что Израиль не хочет начинать широкомасштабную войну, Израиль хочет провоцировать, чтобы началась война [ливанского шиитского движения] "Хезболлы" и Ирана, и все мировое сообщество направить против агрессора, но Иран это прекрасно понимает. Иран постарается мирным путем это решить, конечно, и сделать все, чтобы войны не случилось Маис Курбанов политолог-иранист



31 июля в Иране в результате ракетного удара не стало главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявлял, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.