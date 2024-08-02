Антонов упрекнул США за попытки поучить РФ и Китай в ядерной сфере

Американские власти с упорством пытаются учить Россию и Китай «правильному поведению» в ядерной сфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова.

© РИА Новости / Илья Питалев

«Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере. С упорством, достойным лучшего применения, здесь вновь пытаются учить нашу страну, как, кстати, и Китай, «правильному поведению», — заявил дипломат.



Антонов: диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учёта интересов России

Он отметил, что в противном случае со стороны Вашингтона поступают угрозы наступления нового «ядерного века», в котором США не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала.