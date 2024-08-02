Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями

Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учёта национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передаёт РИА Новости.

© РИА Новости / Григорий Сысоев

При этом дипломат добавил, что чиновникам в США пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с Москвой и одновременно пытаться нанести России «стратегическое поражение» не получится.

Рябков рассказал, как Россия ответит на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ

Ранее Антонов обвинил Запад в расшатывании ситуации на постсоветском пространстве.

Также глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что ЕС своей милитаризацией грозит спровоцировать большую беду.