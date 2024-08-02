Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в администрации президента США до 31 июля не были в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября 2001 года заключили сделки со следствием. Об этом сообщает Fox News.

© gazeta.ru

Кирби подчеркнул, что данные действия были организованы независимым военным следственным органом. Он добавил, что президент США Джо Байден поручил своей команде по национальной безопасности связаться с отдельными лицами и руководителями в Пентагоне для дальнейшего обсуждения вопроса.

NYT: трое организаторов терактов 11 сентября 2001 года смогут избежать смертной казни

До этого стало известно, что трое обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года согласились признать вину, чтобы избежать высшей меры наказания и заменить ее пожизненным заключением.

Сделка обвинения с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави была достигнута в ходе переговоров, длившихся в течение 27 месяцев в Гуантанамо. Договор с подсудимыми был одобрен высокопоставленным чиновником Пентагона, курирующим военный суд.

Ранее появились новые кадры обрушения башен-близнецов в США.