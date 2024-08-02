В Евросоюзе прокомментировали обмен заключенными между Россией и Западом
В Европейском союзе прокомментировали освобождение ряда заключенных в России и Белоруссии, среди которых были граждане ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейскую дипломатическую службу.
«Евросоюз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу за пределы России и Белоруссии ряда заключенных, в том числе граждан ЕС», — отмечается в заявлении организации.
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Дипломаты подчеркнули, что заключенных освободили при содействии Турции.
Ранее в московский аэропорт «Внуково» из Анкары прилетел самолет с россиянами, которые были освобождены в ходе обмена заключенными. Их встретил президент России Владимир Путин.