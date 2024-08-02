Стало известно, сколько денег штаб Трампа собрал на предвыборную кампанию

Избирательный штаб республиканца Дональда Трампа в июле получил более 138 миллионов долларов в качестве пожертвований на проведение предвыборной кампании.

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В штабе отметили, что такой показатель говорит о сохраняющемся уровне поддержки со стороны доноров на всех уровнях.

Трамп попросил процент с собираемых республиканцами денег на выборы

В конце июля штаб демократки Камалы Харрис, претендующей на пост президента США, заявил, что за неделю получил пожертвования в размере 200 миллионов долларов на проведение предвыборной кампании.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся 5 ноября.