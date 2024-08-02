Байден пообещал помогать Израилю защищаться от Ирана

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого пообещал помощь израильскому государству со стороны Вашингтона в вопросе защиты от Ирана, передает РИА Новости.

«Президент обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», — заявили в администрации американского лидера.



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Помимо этого, Байден заверил Нетаньяху в готовности США оказывать помощь Израилю в защите от угроз, исходящих со стороны Ирана, палестинского движения ХАМАС, ливанского шиитского движения «Хезболла», а также хуситов.

Ранее стало известно, что «Хезболла» выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Ракетная атака стала ответом на удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по пригороду Бейрута с помощью беспилотника.