В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ*

Минкульт Казахстана рассмотрел петицию о запрете пропаганды ЛГБТ
Рабочая группа министерства культуры Казахстана рассмотрела петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
В публикации отмечается, что члены рабочей группы ведомства решили, что никто в республике не будет подвергаться дискриминации по половому признаку или по выбору партнера. При этом детей необходимо оградить от знаний ЛГБТ*, подчеркивает издание.
Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде
Автором петиции стала руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.
До этого стало известно, что в Казахстане депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) предложили запретить публикации о представителях ЛГБТ* в СМИ.
С предложением выступили представители партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. Таким образом, публикации в СМИ о представителях ЛГБТ* могут признать пропагандой.
Парламентарии предложили дополнить статью закона, в которой указаны причины приостановки или прекращения работы медиа. Текст также могут дополнить положением о нетрадиционной сексуальной ориентации граждан. Поправку вынесли на обсуждение рабочей группы.
Ранее премьер Грузии назвал пропаганду ЛГБТ* опасной для общества.
*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.