Зеленский анонсировал «кадровые решения» на уровне правительства
Владимир Зеленский заявил, что на Украине готовятся «кадровые решения» на уровне правительства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Зеленского в социальных сетях.
Какие именно кадровые решения ожидают украинское правительство, он не уточнил. Кроме того, Зеленский также не стал называть дату их объявления.
«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — заявил он.
Ранее Зеленский заявил, что мирная конференция без участия России будет безрезультатной.