Зеленский анонсировал «кадровые решения» на уровне правительства

Владимир Зеленский заявил, что на Украине готовятся «кадровые решения» на уровне правительства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Зеленского в социальных сетях.

Какие именно кадровые решения ожидают украинское правительство, он не уточнил. Кроме того, Зеленский также не стал называть дату их объявления.

«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — заявил он.



Ранее Зеленский заявил, что мирная конференция без участия России будет безрезультатной.