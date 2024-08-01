Названа причина исключения Винника из списка на обмен заключенных

В четверг, 1 августа, между Россией и США произошел массовый обмен заключенными. Александр Винник не был освобожден в рамках этой процедуры в связи с тем, что ему еще не вынесен приговор, предположил адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы россиянина. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, власти Соединенных Штатов обвиняют Винника в том, что он якобы «создал криптобиржу и отмыл $4 млрд».

Юрист отметил, что в рамках подобных обменов Москва и Вашингтон «почти никогда» не освобождают людей, которые еще не осуждены.

Арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен

Ранее Вера Винник, мама Александра, рассказала, что ее сына по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключенными.

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем, почему. Саша вообще не может говорить, он просто никакой, он расстроен», — пояснила женщина.



Вера Винник заметила, что просто убита из-за того, что так сложились обстоятельства. Она добавила, что надеялась до последнего.