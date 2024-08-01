Террористы, входящие в альянс малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA, совершали поездки на Украину и проходили там обучение. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

«По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой», — пишет издание.



Еще один источник рассказал, что некоторые члены CSP-DPA проходили курс подготовки непосредственно на Украине.

Уточняется, что они обменялись с украинскими военными данными о методах работы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», а также о возможностях ее бойцов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко призвал повысить налоги для финансирования Вооруженных сил страны (ВСУ), поскольку все возможности и источники для этого были исчерпаны.