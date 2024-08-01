В Германии заявили о разочаровании из-за обмена Красикова

Немецкая прокуратура оказалась «разочарована» решением обменять приговоренного к пожизненному заключению экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В ведомстве считали, что помиловать россиянина должен был президент страны, а соответствующее поручение поступило от министра юстиции Марко Бушмана.

Дело Красикова, как пишут авторы статьи, рассматривалось в качестве политического, поэтому в прокуратуре не хотели передавать его в другое ведомство. Источники сообщили FAZ, что министр Бушман направил письмо генпрокурору Йенсу Роммелю и поручил ему «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова, чтобы его можно было передать России в рамках процедуры обмена.

Трамп отреагировал на обмен заключенными с Россией

Ранее стало известно, что чиновники и дипломаты из Соединенных Штатов искали «русских шпионов» по всей Европе и на Ближнем Востоке для обмена их на американцев. Глава Белого дома Джо Байден за час до выбывания из президентской гонки созвонился со словенским премьер-министром Робертом Голобом и обсудил с ним тему обмена россиян. Глава ЦРУ Уильям Бернс также приезжал в Турцию на встречу для окончательного согласования логистики сделки.